Figlio concepito durante il colloquio in carcere, odissea per riconoscere il bimbo

Bologna, 15 marzo 2025 – “Non è stato permesso a un padre di assistere alla nascita del figlio. Tutto questo è assurdo. Il mio compagno sta pagando per quello che ha fatto, sta scontando la sua pena. Ma aveva il diritto di vedere il figlio appena nato. È una cosa che non si nega neanche ai detenuti al 41 bis. E ora, nessuno potrà mai restituirci quei momenti”.

Si sfoga la mamma del piccolo, venuto alla luce il 2 marzo e concepito in carcere “durante un normale colloquio con il mio compagno, approfittando del fatto che nessuno ci stesse sorvegliando”, racconta Helena, compagna di Luca Zindato, detenuto per una serie di rapine con fine pena nel 2039. Poi, circa un mese prima della nascita, la mamma Helena, tramite l’avvocato Elena Fabbri, ha presentato istanza al magistrato di sorveglianza per autorizzare il papà ad assistere al parto “tramite ben tre solleciti scritti e tre solleciti telefonici – sottolinea l’avvocato Fabbri –. Non solo, però, ci hanno risposte picche, ma nella risposta hanno anche lasciato intendere che quel figlio non fosse suo, non essendo consentiti colloqui intimi: ‘Non si apprezzano sufficienti elementi per ritenere fondato quanto dedotto dal richiedente’, si legge. Infine, ultima beffa, il rigetto della nostra istanza è arrivato il 4 marzo, cioè due giorni dopo la nascita del bimbo. Quindi, se anche avessero autorizzato il papà ad assistere, la risposta sarebbe arrivata troppo tardi. Ma era un suo diritto assistere, così come lo era per lei avere accanto il compagno”.

Durante la gravidanza, il detenuto “ha informato le autorità del carcere e l’educatrice, ma poi è stata messa in dubbio la sua paternità, al punto che lui ha detto che è pronto a sottoporsi al test del Dna”. Non è tutto. “Così, è un problema anche l’iter per il riconoscimento del bimbo. Alla fine, la mamma ha dovuto firmare in Comune un atto di consenso al riconoscimento paterno e il 12 marzo l’ufficiale dell’anagrafe è andato in carcere per la firma dei documenti. Ma il percorso è complicato”.

Per la coppia, si tratta del secondo figlio. “Noi siamo una famiglia – dice il detenuto –, avrei voluto vederlo nascere. Non è giusto che mi sia stato negato un diritto, quello di prendere parte a un momento che non tornerà mai più. E poi, sarebbe umano concedere i colloqui affettivi, oltre che una questione di dignità”.

Il caso riaccende i riflettori sul grande tema della mancanza di ‘camere d’amore’ e dei colloqui affettivi in carcere: “Sono un diritto e non solo per il detenuto, ma anche per i familiari – le parole dell’avvocato –. Il carcere si è trovato in una situazione di imbarazzo perché qualcuno avrebbe dovuto vigilare su quel colloquio”. Con ogni probabilità sarà aperta un’inchiesta alla Dozza.