Bologna, ferì il figlio con una mannaia: assolto

Sul posto erano intervenuti i carabinieri

Valsamoggia (Bologna), 14 marzo 2023 – Incapace di intendere e di volere. Con questa motivazione ieri il Tribunale di Bologna ha assolto l’anziano di Monteveglio che il 17 giugno dello scorso anno all’una di notte colpì alla testa con due fendenti di mannaia il figlio che all’epoca aveva 55 anni mentre dormiva nel suo letto. L’uomo, oggi 84enne, lo inseguì nella casa brandendo il grosso coltello da cucina prima di fermarsi interdetto, spossato, per poi gettare l’arma nel bidone e con le mani sporche di sangue raggiungere il telefono per chiedere il soccorso del 118. Il figlio se la cavò con ferite non fatali. I carabinieri della stazione di Bazzano arrestarono l’aggressore, che mai prima di quel momento aveva avuto problemi con la giustizia né era mai stato anche solo segnalato per liti o atteggiamenti violenti. con l’accusa di tentato omicidio. Una storia che poteva avere un epilogo ben più tragico, maturata in un contesto di malessere e disagio psichico, che portò un padre di quasi 83 anni a colpire il figlio. Il suo difensore, l’avvocato Matteo Murgo, chiese ed ottenne il trasferimento in una struttura idonea alla sua condizione psichiatrica e alla sua età. L’uomo infatti risultò affetto da...