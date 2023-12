Figure specializzate introvabili

Nel 2022, l’export emiliano-romagnolo nella sua totalità ha superato gli 84 miliardi di euro (+14,6%), anche se nel primo semestre del 2023 ha mostrato una crescita più contenuta (+2,8%), superando comunque i 43,5 miliardi. Per quanto riguarda i distretti, nel 2022 le esportazioni hanno superato i 21 miliardi (il 25% del totale export regionale) con una crescita di oltre 2 miliardi rispetto al 2021 (+10,6%): è il miglior risultato dal 2008 ad oggi. È quanto emerge dal 15esimo rapporto annuale “Economia e finanza” curato dalla direzione Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo. In questo quadro, però, "si fa sempre più difficile trovare competenze sul territorio, in particolare in Emilia-Romagna", dove, secondo le rilevazioni di Anpal-Unioncamere, nel 2022 il 44,2% delle posizioni scoperte è di complicato reperimento (in incremento rispetto al 2019, quando erano poco più del 30,2%) soprattutto per le figure specializzate, dove si sale al 54,4%. Ad ogni modo, viene evidenziato nello studio, l’Emilia-Romagna continua ad attirare laureati da altre regioni italiane. Per Alessandra Florio (nella foto), direttrice Emilia-Romagna e Marche di Intesa Sanpaolo, "in un contesto geopolitico di incertezza, export, innovazione e sostenibilità si confermano pilastri per la crescita delle nostre aziende".