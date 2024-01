Figurine, passione di tutte le età. Domani scambi e solidarietà

"Chi non ha mai avuto una figurina in mano nella propria vita?". Emiliano Nanni, presidente dell’associazione Figurine Forever, commenta con queste parole il ritorno di Figucon, l’evento dedicato alle figurine provenienti da tutto il mondo. L’undicesima edizione si terrà domani a partire dalle 10 all’Estragon, dove oltre 40 espositori e collezionisti riempiranno i propri spazi di tutto ciò che è ’figurina’.

Gli appassionati del settore sono tantissimi, ma in questa occasione non c’è solo il divertimento perché l’evento ha un forte impatto di solidarietà, in "un’iniziativa in cui la figurina è vista come un modo per pensare e per non disperdere la memoria", ricorda Nanni.

"Figucon è una manifestazione che vede coinvolte tante persone legate al mondo delle figurine, e permette ai ricordi di riemergere. Divulgazione quindi, non solo sportiva ma anche di carattere sociale", afferma Roberta Li Calzi, assessora allo Sport.

L’evento di domani è infatti dedicato alla memoria di Arpad Weisz, brillante allenatore di calclcio che fece vincere due scudetti al Bologna, ad 80 anni dalla sua morte nel campo di concentramento di Auschwitz, il 31 gennaio 1944. "Le figurine sono un nuovo canale per trasmettere il ricordo. Bisogna insegnare ai nostri ragazzi ciò che è successo ed evitare l’indifferenza", dice Giuliana Fornalè, presidente Aned (Associazione nazionale ex deportati nei campi nazisti) Bologna. Secondo Li Calzi, l’ex allenatore è stato "un uomo che ha fatto la storia della città, non solo a livello sportivo".

Il ricavato della giornata andrà a sostegno della campagna ’Adotta con la figurina’, l’iniziativa solidale che coinvolge tutte le persone che vogliono donare o acquistare le proprie figurine. Con i fondi delle donazioni, l’obiettivo è di finanziare 22 adozioni a distanza in Italia, Argentina, Iraq, Bosnia e Madagascar.

Tra gli ospiti, oltre ad Alberto ’Toro’ Rinaldi e Bianca Tessari & Dima Tonyshev, ci sarà anche Andrea Roncato, l’attore bolognese a cui è dedicata una figurina solidale in cui veste i panni di calciatore del Bologna fc 1985-1986. Confermato il punto scambi e l’area Subbuteo, in collaborazione con i campioni d’Europa, i Bologna Tigers. Al bar della Figurina si potrà partecipare ai giochi di Gianluca Roncato, attore e collezionista, e Valentina Neri, sceneggiatrice e regista, per vincere la maglietta ufficiale del Figucon. Nei vari stand saranno presenti in anteprima le nuove figurine solidali, tra cui quella dedicata alla leggenda del Bologna fc Giacomo Bulgarelli. La biglietteria sarà aperta dalle 9.30 e non è prevista prevendita. Il costo del biglietto è di 5 euro e gratis per tutti i bambini fino a 10 anni.

Giovanni Di Caprio