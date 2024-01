"Filiera sempre in miglioramento. Questa è una bella opportunità"

Tra i numerosi stand del padiglione 29, c’è anche Selenella - Consorzio Patata Italiana di Qualità, che ha le radici proprio nel nostro territorio, portando le eccellenze agroalimentari nostrane, dalla produzione pataticola a quella orticola, in tutta Italia. "Questa è una Fiera che sicuramente è cresciuta molto negli ultimi anni – racconta il presidente, Massimo Cristiani (foto) –. E si vede dall’interesse e dalla partecipazione che c’è".

Selenella fa parte della kermesse da due anni. "Partecipiamo alla manifestazione con grande aspettativa – aggiunge Cristiani –. Aspettativa che fa incontrare il nostro prodotto con la distribuzione e, di conseguenza, anche con il consumatore". L’intero comparto è attrattivo. "Stiamo cercando sempre di migliorare la nostra filiera – sottolinea il presidente –, in termini di tracciabilità e anche di distribuzione dei valori. Una filiera che vogliamo fare crescere, e a livello economico ci stiamo già riuscendo. Viviamo un momento di crescita". In casi come questo, quindi, partecipare a Marca rappresenta un’occasione di business e un punto di incontro tra clienti e imprese. "Marca è un appuntamento importante, un bell’incontro tra prodotto e distribuzione – conclude Cristiani –. Un momento dove si vanno a coniugare gli stessi interessi, in un buon punto di sviluppo".

