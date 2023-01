Bologna: Filippo Muscia Masuzzo, morto investito davanti casa. La famiglia dona gli organi

Filippo Muscia Masuzzo, 54 anni, è stato travolto lunedì scorso a Vergato

Vergato (Bologna), 9 gennaio 2023 – Non ce l’ha fatta, Filippo Muscia Masuzzo, il pedone di 54 anni che nel pomeriggio dello scorso lunedì è stato travolto sulle strisce proprio sotto casa sua, in via della Repubblica, a Vergato. Un lutto devastante per la sua famiglia: Filippo, oltre alla madre e ai tre fratelli, lascia la moglie incinta di pochi mesi. Ma uno spiraglio di luce, in tutto questo insanabile dolore , c’è: i suoi familiari infatti, rispettando la volontà dello stesso Filippo, hanno deciso di donarne gli organi. E il fegato, già ieri pomeriggio, poche ore dopo l’espianto, è stato trapiantato al suo nuovo portatore.

Una decisione che assume ancora più significato, se si pensa che il cinquantaquattrenne era a propria volta ricevente di organi: aveva subito due trapianti di rene. Affetto da una malattia congenita, infatti, fin da quando aveva appena undici anni Muscia Masuzzo si era regolarmente sottoposto a dialisi, finché a 26 si era sottoposto al trapianto di un rene, in Sicilia, sua regione d’origine. Dal 1990, la famiglia si era trasferita a Bologna e da una decina d’anni Filippo, che non lavorava a causa della propria invalidità, insieme con la moglie, 43 anni, si era trasferito a Vergato. I problemi di salute dell’uomo però non si erano risolti del tutto con il primo trapianto. Dopo qualche tempo, infatti, è stato necessario per lui sottoporsi a un secondo intervento e, ad aprile del 2019, aveva ricevuto un altro rene, all’ospedale Sant’Orsola.

"Finalmente era cominciata la sua vita, dopo anni sofferenze infernali – commenta il cognato Gianluca, marito della sorella di Filippo, Katiuscia –. Per di più, dopo ventiquattro anni di matrimonio, da pochissimo lui e la moglie erano riusciti a coronare il loro sogno di avere un bambino. Lei è incinta di appena due mesi". Purtroppo, la tragedia si è abbattuta, implacabile, su di loro. Lunedì scorso, attorno alle 18.40, Filippo stava rientrando a casa dopo essere stato al supermercato. "Per cena aveva voglia di pastina in brodo, ma non avendola in casa aveva deciso di andarla a comprare – racconta ancora il cognato –. Così faccio due passi, avrebbe detto alla moglie. Non è più tornato".

È stato falciato sotto casa da una Fiat Panda guidata da un quarantasettenne. Quando è stato soccorso, aveva ancora con sé i due pacchi di pasta. Il cofano lo ha sbalzato sull’asfalto: ha perso i sensi e non si è mai svegliato dal coma. È stato lo stesso automobilista, illeso e disperato, a chiamare i soccorsi. Sul posto, oltre ai carabinieri, sono intervenute due ambulanze e un’automedica. Dopo averlo operato d’urgenza al Maggiore, i medici hanno subito capito che per Filippo non ci sarebbe stato nulla da fare. "Ci hanno detto che aveva un forte trauma cranico e il quadro era irreversibile. Hanno atteso l’intervallo di tempo previsto dalla prassi, poi stamattina (ieri, ndr ) è stata confermata la morte cerebrale. Vorrei ringraziare tutto il personale intervenuto, dai sanitari del 118 ai medici del pronto soccorso e quelli della sala operatoria dell’ospedale Maggiore. Sono stati fantastici", prosegue il cognato, con la voce che si spezza. Non è stata ancora fissata una data per i funerali.