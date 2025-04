Filippo Re, il collettivo si prende l’aula C

Nuova occupazione sotto le Due Torri. Questa volta l’azione di rivolta è ad opera del collettivo universitario ‘Officine della Formazione’, che ha preso possesso dell’aula C nei plessi di via Filippo Re. Un’azione di protesta contro "guerra, militarizzazione e sicurezza – spiegano gli occupanti –, che entrano oggi pienamente nelle mura dell’Università. L’aula C aperta è lo spazio per organizzare la diserzione dalla guerra e scardinare i nuovi fascismi".

Ma non solo: "Sappiamo bene come le università siano macchine di produzione di solitudine – spiegano ancora gli attivisti di Officine della Formazione –: il nostro ‘kit di sopravvivenza’ contro la dilagante repressione e criminalizzazione dell’espressione politica è l’associazione libera e gratuita".

Per questo il collettivo intende organizzare adesso "una settimana di socialità tra seminari, momenti di autoformazione, workshop, cineforum, concerti e musica", su diverse tematiche che spaziano dalla guerra alla condizione studentesca, passando per il femminismo e per la condizione della donna. Non più tardi di una settimana fa gli studenti di un altro collettivo, Cambiare Rotta, sono saliti sul tetto del Dipartimento di Matematica dell’Alma Mater per manifestare contro il riarmo europeo.

Un’altra azione di protesta, dunque, quella in scena in via Filippo re, che mette nel mirino il contesto geopolitico internazionale e uno scenario sempre più complicato che si riflette, innegabilmente, anche nelle manifestazioni dei più giovani.