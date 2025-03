Film da combattimento: ecco i Premi Sylvester

"Abbiamo fondato ‘I 400 calci’ perché ci piace il cinema che si esprime con l’azione, riteniamo sia il modo migliore di sfruttare le possibilità di questo medium. Se voglio guardarmi un film dove i conflitti si risolvono in una litigata in cucina, suono dal mio vicino di casa e vado a vedere... (ride, ndr)". Nanni Cobretti parla così de I 400 calci (i400calci.com), sito specializzato in recensioni e news sul cinema ‘de menare’ e affini, che, partito nel 2009, si è allargato sempre di più, aumentando follower e fama. Sabato (dalle 20.15) la crew dei 400 calci si ritroverà a Bologna, al cinema Modernissimo, per la cerimonia dei premi Sylvester che, da 15 anni, vengono assegnati con una votazione dal pubblico per sancire il meglio e il peggio della stagione cinematografica.

Cobretti, scorrendo le nomination si capisce subito che i premi Sylvester sono particolari. Un po’ Razzie Awards (i riconoscimenti per i peggiori film), un po’ no…. "Sono dei premi alternativi, partiti per sottolineare i migliori film da combattimento. Abbiamo candidature che evidenziano la migliore ’scena spaccatutto’, la miglior ‘morte’ negli horror, oltre a nomination più classiche per registi o attori. A proposito nelle categorie ‘miglior attorismo’ e ‘peggior attorismo’ non facciamo distinzione tra uomini e donne: se si tratta di fingersi qualcun altro non c’è distinzione di sesso".

Tra i più divertenti, devo dire, c’è la nomination a ‘miglior maccosa’… "Sì, sono quei momenti talmente assurdi e poco credibili che lasciano perplessi. Abbiamo fatto fatica a non usare tutte le nomination per Il Gladiatore 2, ricco di incongruenze storiche, e per Trap: Shaymalan è un regista a cui la logica non interessa più di tanto".

Qual è la novità di quest’anno? "Ci siamo accorti che la nomination per la ‘miglior creatura’ (in lizza, per dire, ci sono i mostri di The Substance e Aliens: Romulus, ndr) avrebbe contenuto troppi primati, ed ecco dunque che abbiamo ideato la ‘miglior simmia’, detto all’emiliana, visto che sono originario di Carpi: ci sono il film su Robbie Williams, lo stesso Kong e così via…"

La location è ancora il Modernissimo: un cinema che apre e macina spettatori in un contesto di sale che chiudono. Che effetto fa? "Ci commuove, è una location spettacolare. Ho fatto l’università a Bologna e poi mi sono trasferito a Londra: qui escono spesso articoli con la programmazione della Cineteca, il cinema all’aperto gratuito d’estate (qui non c’è nulla del genere) e, appunto, il Modernissimo".

E la serata come sarà? "Il programma prevede la consegna dei premi (le votazioni sul sito chiudono domani sera, ndr) con i ‘pezzi di bravura’ della nostra crew, in pratica una serata di stand up a tema cinema. Poi, una grandissima photo opportunity: il cartonato di Timothée Chalamet da prendere a schiaffi (ride, ndr). L’ingresso è gratuito, ma conviene prenotare il posto sul sito. Alle 22.30 introdurremo la visione di Point Break di Kathryn Bigelow (1991): quella è a pagamento".