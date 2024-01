Film sulla strage di Bologna. Le testimonianze dei volontari

Isabella Conti, sindaca di San Lazzaro, Emma Petitti, presidente dell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna e Paolo Bolognesi, presidente dell’Associazione tra i familiari delle vittime della strage alla stazione di Bologna insieme sul palco per presentare ’Quel dolore non è immobile’, il film di Giulia Giapponesi sulla strage alla stazione di Bologna del 2 agosto 1980, realizzato in collaborazione con l’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, l’Associazione tra i familiari delle vittime della strage alla stazione e la casa di produzione Codalunga.

L’appuntamento è per domani alle 20.45 all’ITC Teatro di San Lazzaro.

’Quel dolore non è immobile’ racconta la storia di 85 volontari che hanno portato a termine i viaggi che le vittime della strage non hanno potuto completare.

Con loro una valigia bianca, testimone di una memoria che continua, consegnata una volta arrivati ’a destino’ a un passante, una famiglia, un sindaco, raccontando della strage e della persona che hanno simbolicamente portato a destinazione.

Il film, infatti, ripercorre le tracce di A destino – 85 viaggi da completare. La scelta di proiettare il film all’ITC Teatro di San Lazzaro deriva proprio dal fatto che il progetto, con i laboratori di teatro e gli incontri con i volontari, ha preso forma e ha iniziato a camminare proprio grazie alla Compagnia del Teatro dell’Argine.

La serata è a cura del Teatro dell’Argine, in collaborazione con Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna.