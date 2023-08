Filuzzi per tutti a Villa Smeraldi Bentivoglio: 5 date da non perdere

L’Istituzione Villa Smeraldi - Museo della Civiltà Contadina di Bentivoglio propone un ciclo di incontri dedicati al ballo "alla Filuzzi", che tornerà a far risplendere la pista da ballo incorniciata dal parco di Villa Smeraldi. Per cinque domeniche pomeriggio si terranno incontri danzanti, a cura dell’esperto di danze filuzziane Carlo Pelagalli. A seguire la pista da ballo sarà aperta a tutti gli appassionati danzatori, per ricreare le atmosfere di questa balera, come accadeva fino agli anni 60.

L’iniziativa rientra nell’ambito di ’Filuzzi in piazza’, il progetto promosso dal Comune di Bologna in collaborazione con Città metropolitana di Bologna per valorizzare il patrimonio culturale della Filuzzi. Si parte il 3 settembre dalle 16 alle 18.30 con l’incontro danzante; dalle 18:30 alle 20 ballo libero.