Finale Coppa Italia 2025: oltre 50mila biglietti venduti. Pronta la maxi coreografia rossoblù

Bologna, 5 maggio 2025 – Sarà uno stadio Olimpico da tutto esaurito per la finale di Coppa Italia del prossimo 14 maggio. Non soltanto per merito della marea rossoblù.

I tifosi del Bologna preparano una maxi coreografia per la finale di Coppa Italia contro il Milan: raccolti quasi 16mila euro (foto Schicchi)

Se da un lato le vendite dei tagliandi per i tifosi del Bologna procede più che spedita, con poco più di 700 biglietti disponibili soltanto nella Monte Mario con prezzi vicini ai 200 euro, anche la parte rossonera ha risposto presente con la Lega Serie A che ha annunciato che le vendite per i tifosi in possesso delle Fidelity Card hanno superato i 50.000 tagliandi, con le due curve già old-out.

Martedì 6 maggio partirà la vendita libera, terza ed ultima fase per l’acquisto dei biglietti per la finale Milan-Bologna. L’acquisto sarà libero con i tifosi di entrambe le squadre che andranno a caccia degli ultimi posti rimasti vuoti all’Olimpico. Ammesso che ce ne saranno, visto il ritmo con il quale è proceduto il ticketing in questi giorni, con l’entusiasmo alle stelle e “la città che si muove” per quel che riguarda la sponda rossoblù.

Intanto, fervono i preparativi per rendere ancor più indimenticabile la serata della finale: da tempo i gruppi organizzati della curva Andrea Costa hanno lanciato una raccolta fondi per una maxi coreografia. I bolognesi hanno risposto con entusiasmo con 15.967,71 euro raccolti dai rappresentanti del tifo in occasione di Bologna-Napoli e Bologna-Inter. In particolare contro i partenopei sono stati raccolti 9,210,01 euro e contro i nerazzurri 6.477,70 euro. A questi si aggiungono poi anche 280 euro provenienti dai tifosi rossoblù sparsi per il mondo.

I gruppi dell’Andrea Costa hanno voluto ringraziare il supporto di tutti e anche quello all’avvocato Piero Gasperini che ha messo a disposizione il suo studio nel percorso di raccolta. Ora toccherà a coloro che saranno a Roma, chiamati ad ascoltare con grande attenzione le istruzioni che verranno date nei prossimi giorni sui social e in occasione della finale di Coppa Italia per continuare a vivere il sogno con una coreografia unica nell’occasione di una notte unica.