Finale Coppa Italia, spariti alcuni pullman per Roma: tifosi del Bologna a caccia di un passaggio

Bologna, 14 magio 2025 – Spariti i pullman per la finale di Coppa Italia all’Olimpico. Brutta sorpresa questa mattina per molti tifosi del Bologna calcio in partenza: alcuni pullman non si sono presentati all'appuntamento per imbarcare i supporter rossoblu che si erano organizzati così per arrivare nella Capitale (altri sono partiti sui treni o con mezzi propri).

La notizia ha cominciato a rimbalzare presto sulle radio locali nelle trasmissioni sportive ovviamente a tema unico sulla finale. Niente pullman e corsa a rimediare, cercando chi potesse avere un'auto per arrivare a Roma.

I pullman organizzati partivano da diversi punti di Bologna e a diversi orari: il gruppo che si è radunato al Villaggio Ina a Borgo Panigale poco dopo le 10, è arrivato sul posto già sapendo che forse avrebbe scoperto che non c'era il pullman come successo ad altri tifosi che stavano segnalando il problema sulle chat comuni.

Stessa scena dalle parti di San Lazzaro. Pare che in tutto non si siano presentati all'appello sette-otto pullman. Di questi, a quanto si apprende sempre dal tam tam social, uno solo sarebbe effettivamente partito ma pare che poi si sia fermato per un guasto ad un autogrill.