Verso la finale di Coppa Italia, i tifosi del Bologna preparano l’esodo: “Roma, arriviamo”

Bologna, 26 aprile 2025 – Dal Dall’Ara all’Olimpico. La marea rossoblù è in moto verso Roma, pronta alla sfida con il Milan per la finale di Coppa Italia del 14 maggio, ma prima sarà fondamentale accaparrarsi un biglietto. E così tutti hanno le antenne dritte per captare qualsiasi informazione ufficiale e farsi trovare pronti quando si aprirà la vendita per i settori dello stadio Olimpico destinati al tifo rossoblù.

La festa dei giocatori coi tifosi dopo la vittoria con l’Empoli

Al momento infatti la Lega Serie A non ha ancora ufficializzato il giorno che darà il via ufficiale al ’road to Roma’: la data dovrebbe essere fissata entro fine aprile, con tutte le modalità di distribuzione e soprattutto con l’indicazione di quali aree dell’impianto, che dovrebbe essere equamente diviso con i milanisti, saranno riservate ai bolognesi.

La prevendita dei biglietti

La finale si giocherà mercoledì 14 maggio alle 21, con la prevendita dei biglietti che dovrebbe partire non prima del 2 maggio.

Lunedì 28 aprile è infatti in programma un’assemblea della Lega Calcio che dedicherà uno spazio anche alla Coppa Italia, con le finaliste coinvolte. Qui si fisseranno tutti i dettagli per aprire le porte dell’Olimpico ai tifosi delle due squadre.

Lo stadio di Roma ha una capienza tra 65 e 68mila posti, ai quali andranno sottratti 7-8mila tagliandi che verranno riservati a sponsor, istituzioni e inviti.

Il restante sarà equamente diviso tra Bologna e Milan, con i tifosi rossoblù che dovrebbero essere accomodati in Curva Nord, quella normalmente occupata dai laziali con alcuni dei settori di tribuna e distinti vicino a quest’area. In Curva Sud invece dovrebbero andare i tifosi del Diavolo.

I prezzi e dove acquistare i ticket

Per i bolognesi ci saranno dunque circa 30mila biglietti, con il prezzo dei tagliandi che non è ancora stato ufficializzato ma che dovrebbe andare dai 30-35 euro per la curva ai 55-60 per i distinti laterali, mentre per la Tevere il costo dovrebbe superare i 130 euro arrivando fino ai 220 euro della Monte Mario.

Il circuito di vendita sarà sempre Vivaticket, sia online che nei punti vendita autorizzati, con una possibile prelazione riservata ai possessori di abbonamento e Fidelity Card per poi aprire alla vendita libera, se saranno rimasti ancora biglietti disponibili.

Road to Roma

In attesa di capire come acquistare i biglietti per la finale, c’è anche un altro tema importante: come raggiungere Roma. C’è chi ha giocato d’anticipo e, dopo il 3-0 dell’andata con l’Empoli, si è già mosso mentre gli altri hanno aperto la caccia ora.

Attualmente i mezzi a noleggio sono praticamente esauriti, con un andata e ritorno per la città eterna in treno che si aggira ancora sui 70-80 euro.

Il problema però si pone anche per il pernottamento; le tariffe attualmente sono alle stelle per via di una serie di concomitanze: Giubileo, Conclave per la scelta del successore di Papa Francesco e Internazionali di tennis che si giocheranno al Foro Italico in quei giorni.

Molte strutture sono già esaurite e i posti rimanenti hanno costi che superano i 200 euro. Ma per inseguire un sogno che manca da oltre mezzo secolo, il tifo rossoblù potrebbe essere disposto anche a qualche sacrificio extra per star vicino a Italiano e ai suoi ragazzi in un momento tanto importante.