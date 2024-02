Finale di stagione tra lacrime e risate

Tra febbraio e marzo proseguono gli spettacoli promossi dal Comune di Persiceto nell’ambito della stagione teatrale 2023 - 24, per la rassegna "Storie quasi assurde". Venerdì 16 febbraio, al teatro comunale, è in programma "Le cogitate impossibili" con Rick DuFer, che dialogherà in modo semiserio con alcuni tra i più grandi personaggi della letteratura, immaginandosi la loro opinione su vari temi. Giovedì 29 febbraio sarà la volta di Paolo Hendel in "Niente panico", un monologo in cui si trova a fare i conti con paure private e ansie collettive. Sabato 9 marzo Enrica Tesio e Andrea Mirò proporranno "Il settimo giorno lui si riposò, io no", un racconto ironico sulle fatiche quotidiane del nostro tempo. Venerdì 15 marzo, al teatro Fanin, Corrado Nuzzo e Maria Di Biase si esibiranno in "Delirio a due", una commedia paradossale in cui Lui e Lei sono in lite perenne per futili motivi mentre fuori infuria una misteriosa guerra civile. Martedì 19 marzo, Giampaolo Morelli si racconterà al pubblico attraverso il monologo "Scomode verità e 3 storie vere", un ritratto inedito, irriverente e sincero. Venerdì 22 marzo, Natalino Balasso in "Balasso fa Ruzante", ovvero un eroe comico, furbo e credulone. A chiudere la stagione, martedì 26 marzo, sarà lo spettacolo fuori abbonamento "Le serve", con Eva Robin’s, Beatrice Vecchione e Matilde Vigna che porteranno al teatro comunale la storia di due cameriere che allo stesso tempo amano e odiano la loro padrona.

p. l. t.