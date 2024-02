’Finalmente l’alba’, mini-tour nelle sale

Doppio appuntamento oggi al Modernissimo e all’Odeon con il regista Saverio Costanzo e l’attrice Alba Rohrwacher in occasione dell’uscita di Finalmente l’alba. Il mini-tour bolognese comincia alle 20, con la proiezione al Modernissimo; alle 21, invece, inizia la visione all’Odeon – introdotta da Costanzo e Rohrwacher – che saranno quindi al Modernissimo al termine della proiezione per partecipare a un dibattito con il pubblico.

Il film – che è stato presentanto la prima volta alla mostra del cinema di Venezia e che segna il ritorno alla giuria di Costanzo dopo la fortunata serie L’amica geniale – è ambientato Roma negli anni Cinquanta e nelle sue atmosfere. La diciottenne Mimosa si reca a Cinecittà con la sorella per partecipare ai provini delle comparse di un kolossal americano girato all’epoca della Hollywood sul Tevere, e a sorpresa viene scelta per un ruolo minore.

La star del film prende a cuore l’innocenza della ragazza e la sua estraneità a quel mondo di finzione, e trascina Mimosa con sé in una notte brava attraverso i luoghi della ’dolce vita’ romana, fra attori hollywoodiani e faccendieri che ronzano attorno al microcosmo del cinema. La protagonista viene catapultata suo malgrado, ma non senza momenti di euforia, in un universo privo di regole (e di scrupoli) animato da narcisismi e rivalità, ma anche da una fame di vita che vede nella nuova arrivata una fonte di linfa vitale. Arriverà l’alba a concludere questa rocambolesca avventura notturna? Ricchissimo il cast della pellicola, di cui fanno parte anche Joe Keery, Lily James e Willem Dafoe.