Finanza agevolata, giro d’affari a 52 milioni

Golden Group, società indipendente italiana attiva nella finanza agevolata, ha chiuso il 2023 con un volume d’affari di 51 milioni e 853mila euro, il 24 per cento in piu’ rispetto all’anno precedente. Una crescita che conferma l’importanza del settore della finanza agevolata quale comparto strategico per le piccole e medie imprese italiane. Sono, infatti, circa 1.700 le aziende che nel 2023, grazie al supporto di Golden Group, hanno avuto la possibilità di accedere a finanziamenti e contributi a fondo perduto per un totale di circa 265 milioni di euro. Anche il numero dei progetti approvati è salito sensibilmente: a dicembre 2023 hanno toccato quota 8mila. Nello specifico, le regioni in cui è stata registrata la crescita più significativa rispetto al 2022 sono il Lazio, l’Abruzzo e la Campania, che per l’area di riferimento hanno segnato un +119 per cento, seguite da Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige (foto, il ceo Fabio Leoni)