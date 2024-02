"Finanza globale, l’Europa recuperi il suo ruolo"

’Europa e finanza, i rischi che incombono sulla civiltà occidentale’. Questo il tema dell’interessante incontro organizzato ieri dall’associazione #BolognaCiPiace al Circolo ufficiali di via Marsala. Rischi concreti di cui hanno parlato i relatori Ettore Gotti Tedeschi, banchiere, economista ed ex presidente dello Ior, Mario Mauro, già vicepresidente del Parlamento europeo, e Fabio Battistini, presidente di #BolognaCiPiace, moderati da Beppe Boni, editorialista di QN-il Resto del Carlino (nella foto).

"I rischi incombenti sulla civiltà occidentale – dice Battistini – sono quelli legati alla situazione finanziaria e geopolitica attuale, dove i singoli Paesi, Italia compresa, non hanno più un’autosufficienza economica e chi comanda sono i fondi sovranazionali e i Paesi che hanno le materie prime e le tecnologie. Tutto questo ci porta a una Europa sempre più debole, anche perché non ha né una visione politica unitaria né un esercito, che oggi sarebbe invece quanto mai necessario come dimostra quello che sta succedendo per la guerra fra Russia e Ucraina".

Secondo Battistini c’è un punto cruciale: "L’Europa ha perso l’umanesimo che metteva la persona al centro – aggiunge –. Se non recuperiamo questo umanesimo, dopo aver smarrito le nostre radici cristiane, saremo sempre più in balìa di questa economia globalizzata che ha preso il sopravvento sulle economie nazionali. E qui entra in gioco la politica, che ha perso il suo ruolo, non riesce a controllare questi movimenti sovranazionali e non è capace di mettere argine al dilagante nichilismo. ’Bologna ci Piace’ ha voluto denunciare tutto questo. L’Italia, l’Europa e la politica devono recuperare il loro ruolo".

Anche Gotti Tedeschi e Mauro hanno analizzato la situazione attuale, sottolineando i rischi della globalizzazione e parlando di ’deep state’, anch’esso ormai globalizzato.