Finanziamenti, firmato accordo sui controlli

Monitorare e controllare le misure di sostegno economico, finanziamento e investimento previste nel Pnrr e nel Pnc. È questo l’obiettivo del protocollo d’intesa sottoscritto ieri mattina tra la Guardia di Finanza e l’Istituto ortopedico Rizzoli. L’accordo, che come sottolineato dal comandante provinciale delle Fiamme gialle, Carlo Levanti, è "il 22° che viene firmato in questa provincia, dopo quelli con il Comune, la Città metropolitana, altre strutture sanitarie e universitarie e quasi tutti i Comuni e le Unioni di Comuni", è stato siglato dallo stesso Levanti e dal direttore generale del Rizzoli, Anselmo Campagna.

Il protocollo d’intesa riguarderà finanziamenti che ammontano a "28 milioni per il consolidamento statico e sismico delle strutture, a sette milioni per la ricerca e a 1,4 milioni per ammodernare le attrezzature, ad esempio quelle radiologiche e per la risonanza magnetica". Non solo, prevede che l’Istituto comunichi periodicamente al Comando provinciale della Guardia di finanza "dati e notizie come l’elenco degli interventi, delle misure e dei progetti esecutivi ammessi a finanziamento".

Un’operazione che permetterà, spiega Levanti, di "effettuare riscontri sulle imprese che partecipano ai bandi, comprese quelle interessate ai subappalti", con l’obiettivo di assicurarsi che queste ditte operino nella piena legalità. La prima relazione verrà inviata entro 30 giorni dalla sottoscrizione del protocollo, che sarà operativo fino al 31 dicembre 2026, e il Rizzoli "provvederà ad aggiornare la lista degli interventi e le notizie relative a ciascuno di questi con cadenza trimestrale".

