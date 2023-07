Finanziare le imprese sostenibili

Gianluca

Galletti*

Le previsioni di abbassamento delle temperature fanno tirare un sospiro di sollievo, ma il caldo di queste settimane che sta infuocando il Mediterraneo va interpretato come un segnale. Il sud Europa è tra le aree più esposte al mondo agli aumenti delle temperature e le conseguenze che pagheremo sono anche di natura economica. La prospettiva da adottare riguarda non solo l’etica ma anche la convenienza, la sostenibilità finanziaria insieme a quella ambientale. Il recente rapporto “Dinamica delle temperature e attività economica in Italia: un’analisi di lungo periodo” diffuso da Banca d’Italia mostra come l’aumento delle temperature di 1,5 gradi centigradi si ripercuoterà sull’economia nazionale per un valore pari a quello di tre PNRR nei prossimi decenni. Bisogna tenere presente che la soglia di 1,5 gradi è lo scenario migliore, quello a cui mirano le programmazioni delle Nazioni Unite. Secondo il report di Bankitalia, l’aumento delle temperature colpirà il reddito degli italiani in una forbice che va fino quasi al 10%, limitando le potenzialità competitive del Paese. Se da una parte dovremo attivare dinamiche di sviluppo in grado di compensare la sottrazione di valore e i danni generati dai cambiamenti climatici, dall’altra dovremo operare una vera e propria transizione culturale. Troppo spesso il dibattito pubblico si polarizza tra ambientalismo radicale e scetticismo. Serve un sano realismo. Ad avere un ruolo importante sarà il sistema bancario nella sua funzione di erogatore di risorse per lo sviluppo. Il merito del credito sempre più dovrà connettersi all’implementazione di soluzioni che rispettino i criteri ESG (ambientali, sociali e di governance) da parte delle imprese. Occorre fare della sostenibilità una questione innanzitutto economica, legando le dimensioni etiche ad una prospettiva di convenienza.

*Presidente dell’Ucid

e di Emil Banca