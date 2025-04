Fine del Ramadan, festa coi cittadini

L’amministrazione comunale di Anzola ha invitato i cittadini alla festa di fine Ramadam ieri nel padiglione Le notti di Cabiria (via Santi). L’evento conclusivo era organizzato dal gruppo Stelle della generazione Y, in collaborazione con l’associazione culturale islamica di Anzola. Per l’occasione celebrativa si sono svolte recite e canti dei bambini della scuola di arabo, e tante altre sorprese: buffet multietnico, thé marocchino, musica, giochi per i più piccoli, hennè. "É stato un momento di festa – ha comunicato l’amministrazione comunale in una nota – aperto a tutta la comunità anzolese, non solo di religione islamica, e un’occasione di scambio interculturale".