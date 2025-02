Fine dell’attesa: apre la nuova casa funeraria

Dopo 30 anni Crevalcore ha la casa funeraria. La nuova struttura, inaugurata qualche giorno fa, inizia la propria attività oggi. E’ sorta sulle ceneri di un vecchio edificio in viale Amendola ed è di proprietà privata, ma grazie a un accordo con il Comune i cittadini residenti a Crevalcore, per 15 anni, potranno utilizzarla gratuitamente.

"Quella della casa del commiato prima, ora casa funeraria – spiega il sindaco Marco Martelli –, è una storia iniziata all’inizio degli anni Novanta quando fu presa la decisione di trasformare l’ospedale Barberini in polo ambulatoriale, poi Casa della salute, oggi Casa della comunità. Nel momento in cui l’ospedale fu avviato a nuova funzione, la comunità di Crevalcore perse il luogo abituale in cui vegliare i propri cari". Martelli ricorda che la cosa provocò non poche proteste, per questo fu deciso di allestire una struttura provvisoria in un cortile interno nel centro storico nei pressi di via Trombelli. La casa del commiato rimase in quel luogo fino all’inizio degli anni 2000, quando l’Asl decise che non poteva più rimanere in quello spazio, in quanto le sale del commiato sono accettate in spazi dell’Asl solo se collocate all’interno di un ospedale. Questo è il motivo per cui nonostante due ristrutturazioni, non è mai stata realizzata una sala del commiato all’interno del Barberini.

"L’amministrazione comunale di allora – continua il primo cittadino – si vide quindi costretta, per non perdere questo servizio, a trovare in fretta e furia un nuovo spazio, che individuò nell’area attualmente utilizzata al Parco nord. Si trattava di una struttura ancora provvisoria, in attesa di una soluzione che fosse definitiva. Nel corso degli anni furono studiate situazioni diverse fino a quando non è stato approvato il progetto per la realizzazione di una casa funeraria. L’occasione si è presentata quando l’impresa delle onoranze funebri locale ha presentato un progetto che prevedeva la realizzazione di una casa funeraria a proprie spese, che fungesse anche da rigenerazione urbana, dal momento che andava a recuperare un’area abbandonata da tempo".

"Questa operazione – prosegue Martelli – oltre a sanare la provvisorietà della vecchia sala del commiato, non ha comportato nessun costo per il Comune. E i cittadini di Crevalcore potranno usufruire del suo utilizzo, qualunque sia l’impresa di onoranze funebri alla quale si rivolgeranno, senza costi aggiuntivi".

Pier Luigi Trombetta