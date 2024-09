Fine lavori, riapre il ponte sul Reno dopo sette mesi di calvario

Bologna, 30 agosto 2024 – Il Ponte sul Reno riapre dopo i lavori di ripristino urgenti. Una buona notizia per i cittadini di Molinella e Ferrara, e soprattutto per quelli sul confine, tra Santa Maria Codifiume e San Pietro Capofiume, divisi dal ponticello sul Reno. Ad annunciarlo è la Città Metropolitana, proprietaria dell’infrastruttura: "Lunedì 2 settembre riaprirà al transito il ’Ponte sul Reno’, situato lungo la strada provinciale Sp49 Imperiale nel territorio del comune di Molinella. La strada provinciale era stata chiusa al chilometro 0+202 dallo scorso 26 gennaio per consentire l’esecuzione di lavori di consolidamento sul Ponte. A partire da lunedì verranno inoltre revocati il divieto di transito ai veicoli con massa superiore a 26 tonnellate e le limitazioni in vigore (limite a 30 km/h, senso unico alternato e divieto di sorpasso)".

"Bene la riapertura del Ponte sul Reno, è una boccata di ossigeno per chi vive e lavora a Molinella. Deve essere chiaro e condiviso l’obiettivo di consegnare ai cittadini e agli imprenditori di Molinella una rete di infrastrutture adeguata. Le strade sono da potenziare e anche il Ponte della Motta va riaperto il prima possibile, così come la tratta Bologna-Portomaggiore. Il nostro impegno è e sarà in questa direzione", così accolgono la notizia Giampaolo Zerbini, assessore al Commercio di Molinella, e Matteo Di Benedetto, vicesegretario provinciale della Lega.

z. p.