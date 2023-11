Fine settimana a ritmo jazz tra strade e locali

Fine settimana a ritmo jazz. A cominciare dall’appuntamento di stasera in Cantina Bentivoglio (via Mascarella 4b) alle 22, con l’esibizione di Giovanni Hoffer & Marcello Molinari Quintetð 051 265416 | www.cantinabentivoglio.it.

Spazio a sonorità soffuse anche al Camera jazz & music club (vicolo Alemagna, angolo via Santo Stefano): sul palco Vincent Herring ed Eric Alexander, con Mike LeDonne come special guest, in The Battle Europe (oggi e domani alle 22). Herring (nella foto) e Alexander figurano tra i musicisti jazz più importanti a livello mondiale a partire dagli anni Novanta: nel loro progetto comune The Battle fanno rivivere la lunga tradizione di competizione musicale creata da Gene Ammons, Sonny Stitt, Dexter Gordon e Wardell Gray. Mike LeDonne è considerato invece uno dei principali pianisti della scena jazz di New York.ð 3911682442 | info@camerajazzclub.com).

Ma nella città della musica, le novità non finiscono qui, perché il Bologna Jazz Festival torna a percorrere le strade della città: fino a domenica 26 la musica viaggia a bordo di un autobus di linea ‘vestito’ per l’occasione con illustrazioni speciali. La sinergia tra Gruppo Hera, BJF, Associazione Hamelin e Tper ha reso ancora una volta possibile l’esperienza degli Autobus del Jazz, che prosegue ormai dal 2010.

Un autobus di linea percorre così le strade di Bologna con la una livrea realizzata per il BJF. L’immagine di questa edizione è realizzata da quattro artiste iraniane: Atieh Sohrabi, Hanieh Ghashghaei, Nazli Tahvili e Roshi Rouzbehani. Le loro opere, dal titolo Donna, vita, libertà, fondono più significati in nome della lotta, soprattutto femminile, che dall’Iran si è estesa a tutto il mondo libero. I disegni sono esposti in Salaborsa fino al 25. All’interno dell’autobus, poi, i viaggiatori saranno accolti da jazz riprodotto in filodiffusione.

"Crediamo sia importante costruire opportunità per avvicinare a questa musica il pubblico più ampio possibile – commenta Giuseppe Gagliano del Gruppo Hera –. Quest’anno siamo lieti per aver contribuito a far conoscere attraverso l’Autobus le opere di quattro artiste che ricordano a tutti i valori della libertà e del rispetto".

Francesco Moroni