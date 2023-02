Fine vita, dopo il sì della Consulta FI e FdI: "Regione non competente" Qualche dubbio anche in casa dem

di Chiara Caravelli

A due giorni dal sì della Consulta di garanzia statuaria sull’ammissibilità della proposta di legge di iniziativa popolare dell’Associazione Luca Coscioni sul suicidio assistito, arrivano le prime reazioni. "La Regione non ha nessuna competenza – sottolinea la capogruppo di Forza Italia in Regione, Valentina Castaldini – per aggiungere un nuovo diritto civile e sociale che è per costituzione di esclusiva competenza statale.

La sentenza della Corte costituzionale del 2019 non ha eliminato il reato, ma solo la punibilità, e ha chiesto che sia il servizio sanitario nazionale, in modo assolutamente precauzionale, a verificare l’ammissibilità delle condizioni di irreversibilità della patologia".

La proposta dell’Associazione Luca Coscioni ha l’obiettivo di stabilire un protocollo sanitario con tempi certi per aiutare le amministrazioni a dare piena applicazione alla sentenza della Corte costituzionale sul suicidio medicalmente assistito (si tratta della sentenza numero 242 del 2019 riguardante il caso dj Fabo).

Sulla decisione della Consulta di garanzia statuaria è intervenuto anche l’assessore regionale alle Politiche per la Salute, Raffaele Donini: "Come coordinatore della Commissione nazionale Salute – ha affermato a margine di una conferenza stampa a cui aveva preso parte – penso che un’informazione a livello nazionale sia doverosa per sensibilizzare tutte le Regioni italiane e, per quello che mi riguarda, ritengo assolutamente che sia un diritto da garantire".

Tutto tace, invece, tra le file del Partito Democratico. È ipotizzabile quindi che le posizioni, all’interno del gruppo consiliare dem, siano divergenti. "La prossima settimana – spiega il consigliere regionale Pd, Giuseppe Paruolo – ci riuniremo per discutere sulla decisione presa dalla Consulta di garanzia statuaria. Fin a quel momento, abbiamo scelto di non rilasciare dichiarazioni in merito".

Arriva invece una risposta chiara e decisa sull’argomento dalle file di Fratelli d’Italia: "Ho delle grandi perplessità – ha dichiarato il senatore FdI, Marco Lisei – su questa proposta di legge, non tanto nel merito, sul quale non posso esprimermi non conoscendo ancora a fondo il testo e le ragioni per le quali la Consulta ne ha dichiarato l’ammissibilità, ma per la possibilità di attribuire una competenza legislativa alla Regione in merito".

Secondo il senatore appartenente al partito di Giorgia Meloni si tratta di "un tema è troppo delicato per consentire che vi siano disomogeneità a livello nazionale, sarebbe grave e sbagliato con profili di illegittimità che a mio avviso sono palesi. Vedremo come si comporta la Regione, ma troverei singolare che a livello nazionale il governatore Stefano Bonaccini contrasti l’autonomia differenziata e poi a livello locale si arroghi un potere normativo di cui non dispone. Sarebbe solo un atto politico, forse per recuperare consenso".