Fine vita, gender e donne. Il cardinale Matteo Zuppi: "La Chiesa parla a tutti"

Papa Francesco si è definito il parroco del mondo. Un modo furbo per rispondere con una semplice frase ad libro dal titolo "Le Cinque Domande che Agitano la Chiesa". Scritto dal giornalista Ignazio Ingrao il volume è stato presentato ieri in Sala Borsa e gli interventi dei vari relatori non hanno fatto altro che confermare il tema generatore di tutto il pontificato di Bergoglio: il Santo Padre è un apripista che indica la direzione alle comunità cattoliche, le quali con le loro fatiche e con i loro ritardi, ma anche con le loro ricchezze, si mettono in cammino per quel traguardo. Gli interrogativi legati al fine vita, al ruolo delle donne, al gender, più che agitare la Chiesa la mettono in moto come sottolinea il senatore Pier Ferdinando Casini.

"A volte ci sentiamo spiazzati dalle aperture di di papa Francesco con le sue aperture – spiega l’ex presidente della camera – non pensando che in realtà tutto il mondo sta vivendo una fase di disorientamento. In questo smarrimento il pontefice non fa altro che applicare quanto chiede il Concilio Vaticano II, vale a dire che prevalga sempre la misericordia. Dobbiamo aver presente che tutto questo non è così semplice perché le questioni che, a volte, ci creano stupore non sono sempre vissute allo stesso modo in Africa o nel Nord Europa".

Il cardinale Matteo Zuppi sposa la stessa linea, ricordando come la missione della Chiesa sia incentrata sull’uomo e, quindi, non si può ignorare quelle che sono le preoccupazioni del quotidiano. La Chiesa – ha spiegato l’arcivescovo di Bologna – in un mondo così frammentato, così tentato da vari tipi di chiusure e dal sovranismo, continua a guardare il mondo tutto intero e a parlare di ‘Fratelli Tutti’ e a cercare una grammatica che possa unire le religioni. Le tante domande che agitano la Chiesa hanno le risposte nella serena fiducia di Papa Francesco che il Vangelo è e sarà la risposta. C’è questa certezza alla base del dialogo che dobbiamo avere con tutti. Non è facile quando bisogna parlare a tutti e questi vivono in contesti diversi e i problemi sono vissuti in maniera diversa. Quello che ci accomuna è il fatto proprio di pensarci ‘Fratelli Tutti’ e, quindi, di essere in un mondo dopo non possiamo dire più dire che non ci interessa quello che riguarda l’altra. Tutti devono preoccuparsi di tutti".

Il professor Alberto Melloni, docente di Storia del cristianesimo, ha ricordato come la Chiesa abbia sempre cercato di immergersi nel quotidiano dell’uomo e che i temi come il ruolo delle donne non siano di attualità solo dal punto di vista religioso, ma siano anche problematiche sociali a cui il mondo laico non ha ancora dato una risposta soddisfacente.