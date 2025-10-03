Fine vita, il gip non decide. Parola alla Consulta

Suicidio assistito, parola alla Corte costituzionale. A due anni e mezzo dall’udienza per decidere sulla richiesta di archiviazione, celebrata nel marzo 2023, il gip Andrea Romito ha infatti sciolto la riserva sollevando una questione di legittimità costituzionale sul caso di Paola, 89enne malata di Parkinson in stato avanzato che l’8 febbraio 2023 venne accompagnata a morire in Svizzera. Sono indagati il tesoriere dell’associazione ’Luca Coscioni’, Marco Cappato, e le attiviste Felicetta Maltese e Virginia Fiume. La questione riguarda l’articolo 580 del codice penale, cioè l’istigazione o aiuto al suicidio, e al centro c’è il requisito del ’trattamento di sostegno vitale’.

"Pur lucida e consapevole – scrive l’associazione Coscioni – la signora non era dipendente da nessun trattamento di sostegno vitale e non avrebbe potuto morire neppure attraverso un semplice rifiuto delle cure, ma solo mediante suicidio medicalmente assistito". Il gip, sintetizza l’associazione, ha rilevato che il limite del requisito del trattamento di sotegno vitale, imposto da una sentenza del 2019 della stessa Corte costituzionale, che ha legalizzato il "suicidio assistito" in Italia a determinate condizioni, crea una discriminazione tra pazienti, "impedendo a chi soffre in modo irreversibile di esercitare pienamente il diritto all’autodeterminazione". La questione riguarda il rispetto dei principi di uguaglianza, libertà personale e diritto alla vita privata, nonché dell’articolo 8 della Cedu. È l’ottava volta che il fine vita arriva alla Consulta.

"Il gip di Bologna ha confermato ciò che già altri giudici hanno evidenziato: il requisito del sostegno vitale non ha alcuna ragionevolezza", commenta Filomena Gallo, legale di Cappato. "Il requisito dei trattamenti di sostegno vitale – scrive Il giudice Romito nella sua ordinanza – non contribuisce in alcun modo a misurare la capacità di intendere e di volere, la libertà e autonomia di scelta o le sofferenze fisiche o psicologiche dei soggetti malati, risultando irrilevante ai fini della dimostrazione della patologia e della sua irreversibilità. La presenza di una patologia seria e irreversibile è già pienamente assicurata dai requisiti previsti dalla legge. Pertanto, il dubbio di costituzionalità riguarda il fatto che solo le persone malate che si trovino a dipendere da un presidio medico o trattamento farmacologico di sostegno vitale possano legittimamente usufruire dell’aiuto al suicidio, mentre agli altri infermi è precluso ricorrere a tale pratica nei tempi e modi da loro scelti, dovendo attendere il peggioramento delle loro condizioni".