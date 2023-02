Andrea

Zanchi

In più, come spesso accade nel nostro Paese sui temi eticamente più sensibili, l’opinione pubblica e i partiti, fin dai tempi del caso Englaro, si sono preoccupati più di dividersi in tifoserie con posizioni opposte e inconciliabili piuttosto che provare, salvo rare eccezioni, a intavolare un dialogo maturo e costruttivo su un tema che riguarda, potenzialmente, tutti. Morale: laddove non è arrivata la politica è dovuta intervenire la giurisprudenza, che con una sentenza della Corte Costituzionale del 2019 ha legittimato il suicidio assistito, ma solo a determinate condizioni. In questo contesto è arrivata pochi giorni fa la storia di Paola e, soprattutto, la notizia della scelta a cui sarà chiamata la Consulta statutaria della Regione Emilia-Romagna, che entro fine mese dovrà esprimersi sull’ammissibilità della proposta di legge di iniziativa popolare sul suicidio assistito avanzata dalla stessa associazione Coscioni. Specifica fondamentale: per un tema così delicato, seppure la Sanità sia una delle poche competenze davvero devolute alle Regioni, serve che entri in gioco il Parlamento, in primo luogo per evitare abusi e interpretazioni troppo diverse da territorio a territorio. La scelta che dovrà fare la Consulta regionale, però, un obiettivo potrebbe già raggiungerlo, al di là di ciò che deciderà: aprire, almeno in Emilia-Romagna, un dibattito politico-istituzionale serio e senza tabù sul fine vita. Che potrebbe costituire un punto di ripartenza per l’adozione di una legge nazionale davvero al passo con i tempi, dopo che l’ultima proposta è naufragata con la fine del governo Draghi. La nostra regione da sempre ha svolto un ruolo di capofila nel costruire il futuro, economico e sociale, della società italiana. Farlo anche sul fine vita sarebbe un modo per continuare a portare avanti questa tradizione. E soprattutto uno sforzo degno di essere compiuto per colmare un vuoto normativo che dura da troppo tempo.