La storia di Paola, che si è fatta accompagnare in Svizzera dalle volontarie dell’associazione Luca Coscioni per trovare la morte con la procedura del suicidio assistito, ha riproposto con forza un tema ineludibile per la politica e le istituzioni, quello del fine vita. Grande è la confusione sotto il cielo, e la situazione non è eccellente. A partire dall’oggetto del contendere: ancora troppe poche persone, infatti, conoscono la differenza tra eutanasia, suicidio medicalmente assistito e sedazione profonda. E forse ancora meno sanno quando parliamo di Dat, acronimo per disposizioni anticipate di trattamento (infatti pochissime – in Italia, in regione e in città – le hanno predisposte).