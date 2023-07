Fine vita, legge regionale Depositate 7.200 firme Ora tocca all’Assemblea

Settemila cittadini per una legge regionale sul fine vita. Ieri, l’attivista Marco Cappato è venuto a Bologna per consegnare le firme per una provvedimento dedicato al suicidio assistito con il sostegno della vicepresidentessa del consiglio regionale Silvia Zamboni (Verdi) e i consiglieri Silvia Piccinini (M5s) e Antonio Mumolo (Partito democratico).

L’Associazione Luca Coscioni grazie ai suoi volontari è riuscita a raccogliere, per la precisione, 7.289 firme per la legge ‘Liberi Subito – Liberi Fino alla Fine’ nelle piazze delle città maggiori e minori su tutto il territorio con lo scopo di introdurre un protocollo certo con tempi certi per la concreta applicazione del diritto al fine vita. Un provvedimento del genere non andrebbe a sostituire le terapie palliative ma introdurrebbe solo un’ulteriore opzione per i pazienti residenti.

"Oggi (ieri per chi legge, ndr) depositiamo le firme per una legge regionale che dice – spiega Cappato – che chi ha già diritto ad ottenere l’aiuto alla morte volontaria in base ad una sentenza della corte costituzionale sul caso di Dj Fabo allora il servizio sanitario dell’Emilia Romagna deve rispondere in un massimo di 20 giorni senza lasciare inascoltata la richiesta di una persona che soffre andando oltre le ideologie".

L’esponente dei Radicali non pensa sia "realistico aspettarsi una legge nazionale ed è per questo che andiamo avanti con le azioni di disobbedienza civile". "Questa è una battaglia di civiltà, ho conosciuto una persona – racconta la consigliere Piccinini - che ha dovuto prendere un aereo e andare in Svizzera a morire ed è una cosa umiliante. Questa è una battaglia che dobbiamo fare per tutte le persone che oggi vivono la sua stessa condizione".

"Ora questo diritto è riconosciuto dalla costituzione italiana ma è esigibile solo all’estero – spiega Zamboni -. Io non cosa farei se mi trovassi in una situazione di quel genere ma non me la sento di impedire ad altri che si trovano in una situazione di massima sofferenza di accedere a questa possibilità" "Vorrei che in questo palazzo non facesse una guerra ideologica, vorrei che si ragionasse sulla questione che questo diritto esiste e che dobbiamo regolarlo" ha concluso il consigliere Mumolo. Che si impegna per portare ad approvazione la proposta, anche se ci sarà da trovare un accordo all’interno del ‘gruppone dem’, nel quale ci sono posizioni assai diverse sul fine vita e su questa iniziativa legislativa in particolare.

Nicola Maria Servillo