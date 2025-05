Fine vita, muore paziente salta pronuncia del Tar

"Il paziente che aveva chiesto di essere aiutato medicalmente con il suicidio assistito è deceduto naturalmente. Sono quindi venute meno le esigenze cautelari, cioè non c’è più urgenza di decidere se queste delibere della Regione Emilia- Romagna possono essere applicate o meno. Questa udienza era stata fissata in ragione del fatto che c’era un’applicazione concreta". Lo ha detto al Tar l’avvocato Domenico Menorello (che assiste la consigliera regionale di Forza Italia Valentina Castaldini ( foto) dove si è svolta l’udienza per decidere sulla sospensione o meno delle delibere di giunta sul suicidio assistito.