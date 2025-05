Fine vita, udienza al Tar. Bloccato da sospensiva, muore prima del verdetto

Fine vita, bloccato dalla sospensiva muore alla vigilia della sentenza del Tar. Il verdetto era in programma ieri mattina, ma poco prima il paziente che aveva chiesto di essere aiutato medicalmente con il suicidio assistito è deceduto naturalmente. "Da un punto di vista tecnico sono quindi venute meno le esigenze cautelari, cioè non c’è più urgenza di decidere se queste delibere della Regione possono essere applicate o meno, perché questa udienza era stata fissata in ragione del fatto che c’era un’applicazione concreta", spiega l’avvocato Domenico Menorello, dopo che si è svolta l’udienza in cui si doveva decidere sulla sospensione o meno delle delibere di giunta approvate a febbraio 2024 e finalizzate a dare attuazione al suicidio medicalmente assistito in regione. L’udienza riguardava nello specifico il caso del paziente poi deceduto nella notte tra mercoledì e ieri. Menorello, assieme al collega, l’avvocato Francesco Fersini, ha rappresentato in udienza la consigliera regionale di Forza Italia, Valentina Castaldini, e alcune associazioni e comitati cattolici e pro-life.

Castaldini, l’11 marzo, aveva presentato ricorso contro le delibere della Regione, ottenendo nel frattempo una sospensiva, in attesa della discussione di merito sul provvedimento. "Oggi (ieri, ndr) non si è deciso nulla. Tecnicamente – precisa Menorello – questa è una cessata materia del contendere. Poi le parti, la Regione, i ricorrenti, le associazioni e la consigliera Castaldini hanno chiesto al collegio di giudici di voler fissare un’udienza di merito in tempi brevi, di modo di avere una una sentenza, e quindi aspettiamo le decisioni del collegio. Potrebbe esserci a breve una nuova udienza per decidere definitivamente la questione".

E il presidente della Regione Michele de Pascale va in pressing sul Tar e chiede un giudizio rapido sulle delibere della giunta Bonaccini che normano il suicidio assistito in Emilia-Romagna. "Su questo non siamo d’accordo", afferma, commentando il rinvio deciso dai giudici amministrativi dato che nel frattempo il paziente è deceduto. "Abbiamo fatto istanza perché comunque al di là di tutto è essenziale anche per noi sapere se la procedura che abbiamo identificato è corretta o non è corretta". "Non è accettabile – incalza de Pascale – che ci sia un continuo rimpallo, speriamo che si possa arrivare a una pronuncia e che ci si dica con chiarezza se quello che ha fatto l’Emilia-Romagna è una procedura corretta, da un punto di vista giuridico, non da un punto di vista politico". Se dovessero esserci elementi da sistemare nella procedura, la Regione "la correggerebbe tempestivamente", assicura il governatore. Insorge anche Paolo Trande, consigliere regionale Avs: mette l’accento sullo "sconvolgente esito giuridico di una vicenda umana utilizzata per fare una battaglia ideologica cinica e illiberale" e aggiunge che, in attesa che il Tar si pronunci, "altri pazienti che vorranno accedere al suicidio medicalmente assistito saranno in balia, ostaggi di una destra politico-religiosa intollerante che blocca la legge nazionale (fanno ostruzionismo in Parlamento) e nei territori ricorre alle sospensive cautelative dei Tar sterilizzando gli effetti di una sentenza della Corte, che ha effetti di legge, che stabilisce in maniera chiara il diritto a un ‘fine vita’ dignitoso, libero e autodeterminato".