Finestrella di via Piella Ennesimo atto vandalico Non c’è più lo sportellino

È stata rubata da degli sconosciuti la finestrella di via Piella, uno degli scorci più fotografati di Bologna, di nuovo al centro di un atto di vandalismo dopo quello dello scorso febbraio, quando il piccolo scuro fu divelto e gettato nel sottostante canale delle Moline.

Questa volta la finestrella, l’affaccio più scenografico sul canale delle Moline, è stato sottratto senza che ne siano rimaste tracce: è ignoto il nome dei vandali, evidentemente riusciti a mettere a segno il furto in un momento in cui via Piella era poco frequentata.

Il danno è rimasto inosservato per una manciata di istanti, non tardando molto a diventare di pubblico dominio.

La finestrella, nota anche come la ’Piccola Venezia’, proprio per l’effetto estraniante causato dall’imbattersi in un vero e proprio torrente, fa parte dell’elenco ideale dei cosiddetti ’segreti della città’, elementi dell’architettura urbana seminascosti alla vista ma ormai protagonisti delle fotocamere di studenti e turisti sin dal momento del loro approdo sotto le Due Torri (fra questi l’acustica del voltone al di sotto di Palazzo Re Enzo, che trasmette la voce da una base dell’arcata a quella opposta).

La finestrella è certamente il più amato fra gli affacci cittadini sul canale delle Moline, che è possibile ammirare anche dai ponti di via Oberdan e via Malcontenti (oltre che da molte residenze private).

L’entusiasmo per le vie d’acqua sotterranee non è limitato ai turisti: anche la città si è fatta contagiare dal fascino della rete di canali che scorre al di sotto dei quartieri - alimentata in gran parte dal flusso del Reno - al punto da mettere in cantiere progetti di rivalorizzazione, come per il Canale Navile.

