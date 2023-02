Finestrella di via Piella danneggiata: ecco cosa hanno fatto i vandali all’angolo più ‘instagrammato’ di Bologna

La finestrella di via Piella a Bologna con lo scuro divelto

Bologna, 25 febbraio 2023 – “Hanno divelto la finestrella di via Piella, simbolo di Bologna Città d'acque”. A scriverlo in un post su Facebook è stato il Consorzio Canali di Bologna.

La ‘mitica’ finestrella, meta ogni giorno di centinaia di turisti, che si affaccia sul canale Moline “è stata purtroppo danneggiata e 'lo scuro' che permetteva di aprirla e chiuderla è stato rimosso – scrivono ancora sui social-. Per fortuna il servizio tecnico di Canali di Bologna é riuscito a recuperarlo nel canale e nei prossimi giorni la finestrella tornerà come prima. Potremmo così continuare a sorprenderci aprendo la piccola persiana sul Canale di Reno che entra in città passando sotto l’Opificio delle acque”.