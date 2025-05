Finestrini rotti e furti nelle auto al Navile: l’incubo dei residenti bolognesi

Bologna, 1 maggio 2025 – Ancora ladri in azione nel quartiere Navile. E il modus operandi è sempre lo stesso: distruggere i finestrini delle auto per rubare quel poco che trovano all’interno dei mezzi.

Una situazione che si ripete ancora una volta in via Vasco de Gama. “Da alcune settimane le macchine vengono danneggiate con la rottura dei vetri e alcuni piccoli furti di oggetti presenti”, spiegano i residenti. Un caricabatterie, una maglia, un paio di cuffie o altri oggetti quotidiani. Spesso è questa la refurtiva dei ladri che spaccano i finestrini con dei sassi, usando dei cacciaviti o con delle mazze.

Una situazione che a Bologna da diversi mesi si sta ripetendo sempre di più. È successo, molte volte, in Bolognina. Ma anche in centro, in Santa Viola o in zona Saragozza. Però, episodi simili ci sono stati anche in zona Corticella, vicino alla Porrettana e nel quartiere Savena. Tanto che le forze dell’ordine sono arrivate ad arrestare diversi cittadini dopo le segnalazioni ricevute dai cittadini o perché hanno colto in flagranza di reato i soggetti coinvolti.

“Delle auto sono state danneggiate anche all'interno del nostro parcheggio condominiale in via Marco Polo. Sono state fatte segnalazioni e denunce ma il fenomeno continua con rotture, anche di giorno”, proseguono alcuni dei residenti del quartiere.

Un fenomeno, non solo notturno, che non si arresta tanto che il Comune di Bologna è dovuto correre ai ripari creando un fondo ad hoc per i cittadini che vengono colpiti da questi fatti. Chi ha subito infatti danni ai finestrini o all’auto per atti vandalici può fare domanda online, con l'amministrazione che ha stanziato 30mila euro. Ma il fenomeno non sembra arrestarsi.