"Finestrini rotti, il bando comunale diventi strutturale"

Il contributo economico per i cittadini vittime di atti vandalici ai vetri delle auto in sosta "è un segnale concreto di vicinanza da parte dell’amministrazione", spiega Marco Mingrone, presidente di Italia Viva. Una dichiarazione che arriva dopo il fondo di 30mila euro annunciato dal Comune, attraverso l’assessora alla Sicurezza Matilde Madrid, che sarà attivo da martedì. Un bando ad hoc proprio per i tanti cittadini colpiti da inizio anno. Le richieste dovranno essere fatte online, allegando la denuncia del vandalismo e la fattura di riparazione. Il contributo ammesso sarà pari al 70% delle spese, per un massimo di 250 euro.

"Un fenomeno specifico che abbiamo notato nell’ultimo periodo", aveva detto il comandante della Polizia locale Romano Mignani. "Una misura concreta, ma soprattutto – continua il renziano Mingrone – è una promessa mantenuta che Madrid aveva annunciato a febbraio. Italia viva condivide pienamente l’approccio scelto: il rimborso fino a 250 euro rappresenta una risposta pragmatica e giusta, specie per quei cittadini che più volte si sono trovati a dover affrontare costi imprevisti per un gesto tanto insensato quanto ingiusto. Bene anche l’attenzione a chi, pur coperto da assicurazione, si ritrova a sostenere comunque spese a causa delle franchigie. Una risposta di civiltà e rispetto verso chi paga le conseguenze di atti ingiustificabili. Questa misura ora diventi strutturale. La sicurezza non è una bandiera di parte, ma una responsabilità collettiva".

n. m.