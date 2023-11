Finge di essere il corriere. Truffa due anziane e scappa. In manette il malvivente

Ha truffato due signore di 76 anni per un totale di 33 mila euro, con la scusa di dover recuperare quei soldi per spese non saldate dai loro parenti. Il malvivente, un ventiquattrenne napoletano indagato per truffa, è stato rintracciato dai carabinieri e sottoposto alla misura cautelare in carcere. I fatti sono avvenuti nel mese di maggio, quando le due signore, entrambe residenti in città, hanno raccontato ai carabinieri di essere state truffate. La prima ha riferito ai militari dell’Arma di aver consegnato degli oggetti preziosi del valore di 30 mila euro a un corriere che si era presentato sotto casa dicendole che doveva ritirare quella cifra per consegnare un pacco speciale alla figlia che non era stata in grado di pagarlo. Un racconto molto simile a quello dell’altra settantaseienne, la quale ha raccontato di aver consegnato, anche in questo caso a un corriere che si era presentato sotto casa, una somma pari a tremila euro. In questa circostanza, il truffatore aveva convinto la signora dicendole che quei soldi servivano per sanare una spesa postale fatta da un parente. Dopo entrambi i colpi, il truffatore aveva fatto perdere le sue tracce. A questo punto sono partite le indagini dei carabinieri, che hanno passato al setaccio tutte le vie di Bologna che il 24enne poteva aver percorso per raggiungere le vittime. Dopo un lavoro di alcuni mesi – con la collaborazione dei tassisti bolognesi e un’impresa ferroviaria privata che aveva registrato, in un viaggiatore partito da Napoli e diretto a Bologna, lo stesso numero di telefono utilizzato dall’uomo per colpire le vittime – i carabinieri hanno identificato il malvivente, già noto alle forze dell’ordine con numerosi precedenti per truffa ai danni di anziani residenti in altre province italiane. Raggiunto dai militari nel carcere di Napoli Poggioreale, dove è detenuto per un’altra causa, il 24enne è stato sottoposto alla misura cautelare in carcere.

Chiara Caravelli