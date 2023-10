Finì alla Dozza per il bracciale guasto. Ora è stato assolto: "Innocente"

È stato assolto perché il fatto non sussiste. Si è chiusa nel migliore dei modi per lui, certo, l’epopea del trentenne accusato di maltrattamenti contro un parente che il mese scorso aveva passato più di due settimane in cella alla Dozza perché, dopo la rottura del suo braccialetto elettronico a seguito di un incidente sul lavoro, i tecnici abilitati al ripristino dello strumento non avevano potuto trovare un ’buco’ in agenda per aggiustarlo in tempi utili. E il giovane si si era visto tramutare un ’semplice’ divieto di avvicinamento, in un soggiorno dietro le sbarre. Pure da innocente, dicono ora i giudici. Così, se da un lato l’imputato tira un sospiro di sollievo, dall’altro non manca una punta di stizza.

Tutto era iniziato il 22 agosto scorso, quando il trentenne si era riuscito a togliere il braccialetto elettronico dopo che gli si era gonfiata la caviglia a seguito di una caduta sul lavoro. Subito il sistema aveva lanciato un alert all’autorità giudiziaria, e gli agenti si erano precipitati a casa dell’indagato, ma non l’avevano trovato perché si trovava ancora sul luogo di lavoro. A seguito di questa circostanza, la sua misura era appunto stata aggravata e l’uomo era stato trasferito alla Dozza, l’8 settembre. Qui è rimasto fino alla fine del mese, nonostante l’istanza di scarcerazione subito presentata dal suo difensore, l’avvocato Gabriele Bordoni, prontamente accolta dal giudice per le indagini preliminari Grazia Nart, che dispose il ripristino della misura precedente riconoscendo che al trentenne, incensurato, anche i pochi giorni di detenzione alla Dozza sarebbero stati un deterrente ben sufficiente a eventuali future trasgressioni. Ma data l’indisponibilità dei tecnici abilitati a ripristinare il suo braccialetto elettronico – si tratterebbe infatti di poche unità in tutta la regione – non era stato possibile fissare un appuntamento con uno di loro e di conseguenza rilasciare il detenuto, che, nonostante i continui solleciti, rimase in carcere una settimana in più, per un totale di 16 giorni in cella. Ora, comunque, a più di 24 ore dalla sentenza il braccialetto è ancora al suo posto: la speranza è che venga rimosso in tempi più celeri dell’ultima volta.

Federica Orlandi