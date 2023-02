Finisce con l’auto contro un albero Uomo di 70 anni morto sul colpo

Incidente mortale ieri mattina a Doccia di Savignano, in provincia di Modena. La vittima si chiamava Giuseppe Mandini e aveva 70 anni. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’uomo ha fatto tutto da solo e, solo per un caso fortuito, non sono stati coinvolti altri veicoli. Mandini, a bordo della sua Fiat Punto ha invaso la corsia opposta, che fortunatamente in quel momento era libera, e si è andato a schiantare, a bassa velocità, contro un albero. La dinamica, al momento, non esclude che il 70enne abbia accusato un malore mentre era alla guida e che quindi abbia perso il controllo del veicolo. Solo l’esame autoptico, che viene di norma disposto in casi come questo, potrà comunque fare luce sulle cause dell’incidente . Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso e agenti della polizia locale del corpo unico dell’Unione Terre di Castelli, che hanno provveduto ai relativi rilievi di legge.

Mandini si era trasferito nel comune di Savignano sul Panaro solo nel novembre dello scorso anno. In precedenza aveva vissuto ad Anzola, dove il 1° settembre 1976 aveva tra l’altro fondato, assieme a un socio, il timbrificio Z DUE. Già da anni aveva lasciato la sua attività ed attualmente era in pensione. Quanto accaduto in pieno centro a Savignano ha scosso il paese. Del resto, via Claudia è la strada più trafficata di tutto il paese e anche a quell’ora sono diversi i veicoli e le persone di passaggio in zona. Sull’incidente è intervenuto anche il sindaco di Savignano, Enrico Tagliavini, esprimendo pubblicamente le proprie condoglianze ai familiari della vittima.

Marco Pederzoli