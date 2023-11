Finita la nuova ala del camposanto

Una nuova ala pronta in coincidenza con la festa dei defunti a Sasso Marconi dove due giorni fa si sono conclusi i lavori di ampliamento del cimitero di San Lorenzo: un intervento atteso, inaugurato dall’assessore Russo. Il complesso di nuova realizzazione comprende 110 loculi e 80 ossari, mentre nell’area verde adiacente sono stati collocati una fontanella e un cinerario per la dispersione e il contenimento delle ceneri. "Con questo intervento, del valore di 415mila euro, si completa di fatto la riqualificazione di questo camposanto, iniziata lo scorso anno con la sostituzione dei coperti del nucleo storico e l’attivazione di un nuovo servizio di guardiania, che offre un presidio costante della struttura e contribuisce alla pulizia e al decoro delle aree cimiteriali", ha detto l’assessore Russo. Gli interventi sul cimitero di San Lorenzo hanno coinvolto anche la zona di accesso e saranno ultimati nei prossimi giorni con l’installazione di una telecamera di sorveglianza per controllare l’area cimiteriale.