Fino al 30 marzo si può chiedere il saldo Cis

Tre mesi in più per presentare la richiesta di saldo del Cis, il Contributo di immediato sostegno. Di fatto, i cittadini – la cui abitazione principale sia stata allagata o direttamente interessata da frane e smottamenti che l’abbiano resa non utilizzabile – potranno inviare la domanda di rimborso entro il 30 marzo, anziché entro fine anno come previsto. Una proroga sancita da un’ordinanza della Protezione civile, arrivata su input dei tanti comitati di cittadini della Romagna che, anche recentemente in alcuni incontri con il viceministro Galeazzo Bignami, chiedevano più tempo per realizzare i lavori. Una richiesta di proroga avanzata anche dalla Regione Emilia-Romagna nelle settimane scorse.