Fino alla fine, forza Bologna. Le vetrine dei commercianti tornano a colorare la città

di Giorgia De CupertinisUn’onda rossoblù è già pronta a ridipingere di passione, sogni e speranze le vetrine della nostra città. Dopo il grande successo dello scorso anno - che ha accompagnato una delle annate più memorabili del Bologna, tornato dopo sessant’anni in Champions - i commercianti, schierati in prima fila, sosterranno ancora una volta la squadra e la società nella corsa per un posto in Europa, fino alla fine del campionato: maglie, sciarpe, bandiere e gagliardetti daranno così vita a un tripudio di colori che animerà il territorio per accompagnare, e supportare, il Bfc in questa sfida.

"Sono tante e diverse le ragioni per cui abbiamo scelto di riproporre questa iniziativa – dice Giancarlo Tonelli, direttore generale di Confcommercio Ascom –. Il successo dello scorso anno ci ha dimostrato come tutta la città abbia saputo unirsi intorno alla propria squadra con grande entusiasmo, passione e un profondo senso di comunità. Ma non solo. Anche in questa stagione è concreto l’impegno che guida il gruppo: il nostro, infatti, è un modo per ringraziare il presidente Joey Saputo, che continua a credere e investire nel Bologna calcio, l’intero staff, l’allenatore Vincenzo Italiano e la squadra. Senza dimenticare i tifosi che animano, colorano e riempiono lo stadio".

Proprio per questo, "chiediamo nuovamente ai nostri associati, in città e provincia di allestire le vetrine di rossoblù, nella maniera che più riterranno opportuna – continua Tonelli – per far sentire il calore dei commercianti e accompagnare la squadra nei prossimi tre mesi. Insieme ai promotori, Confcommercio Ascom, l’Associazione Commercianti RossoBlu, il Resto del Carlino, Emil Banca e il Bologna Calcio, l’iniziativa vedrà la collaborazione di Bologna Fiere, Centergross, Bologna Welcome, l’aeroporto di Bologna, èTv e Radio Sata. E in corso d’opera immaginiamo anche di ‘tingere’ la città con questi colori identitari, attraverso l’illuminazione di alcuni punti importanti".

L’anno scorso sono state centinaia le attività che hanno celebrato la splendida cavalcata verso la Champions.

"Anche quest’anno – spiega Tonelli –, chi deciderà di partecipare inviando la foto della propria vetrina, potrà essere votato attraverso i coupon che usciranno sul Carlino. Ma tanta è la spinta che stiamo pensando di rilanciare con qualche modalità in più: un’idea può essere un premio specifico per il bar rossoblù con il miglior allestimento".

Lo slogan ‘Fino alla fine, forza Bologna!’ tornerà a guidare l’iniziativa: "Ci sono attività che hanno mantenuto gli addobbi rossoblù anche dopo la fine dello scorso campionato – conclude Tonelli –. Le aspettative sono alte, soprattutto se pensiamo che quest’anno festeggeremo i cento anni dal primo scudetto".

Sulle nostre pagine si trova il coupon per votare la vetrina rossoblù più bella: basterà compilare il tagliando, inviare le foto a rossoblu@ilcarlino.net, e spedirlo o consegnarlo al nostro Ufficio Marketing in via Mattei 106 a Bologna. Inoltre, per partecipare, si potrà inviare una foto della vetrina anche a iniziative@ascom.bo.it indicando nome dell’attività, indirizzo, numero di telefono e specificando se sono attività under 35 o femminili.