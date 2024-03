Fino alla fine, forza Bologna . L’Ascom crede all’Europa. Le vetrine dei commercianti tirano la volata a Motta & Co

Un’onda rossoblù vi travolgerà. Ascom-Confcommercio tira la volata al Bologna Calcio. E lo fa colorando le vetrine dei negozi e delle filiali di Emil Banca, partner dell’iniziativa, dei colori sociali della squadra che, in questi ultimi mesi, è tornata ’a far tremare il mondo’, e punta decisa a un posto in Europa.

Lo slogan utilizzato dai commercianti sarà ’Fino alla fine, forza Bologna’, uno dei cori della curva per i ragazzi di Thiago Motta. Sciarpe, gagliardetti, poster, bandiere, tutto quanto fa ’rossoblù’ servirà per addobbare le vetrine di negozi e attività del centro storico, della periferia ma anche della provincia bolognese, dalla ’Bassa’ alla montagna.

L’iniziativa, che vede tra i partner Emil Banca e il Resto del Carlino, partirà lunedì e terminerà il 27 maggio: data non certo causale, visto che domenica 26 maggio si gioca Genoa-Bologna, l’ultima di campionato. Dunque, i commercianti accompagneranno i rossoblù per tutti gli ultimi due mesi di campionato, in cui si deciderà se il Bologna riuscirà ad agguantare la Champions League – un sogno dopo 60 anni – o comunque a tornare in Europa dopo vent’anni di assenza.

Un modo tangibile di ringraziare la società di Joey Saputo, per una gestione vincente e sostenibile assieme, ma anche per sottolineare l’importanza del ’traino’ sportivo per l’indotto di tutta la città.

Bar, ristoranti, hotel, sia in posizione centrale sia periferica, potrebbero infatti beneficiare in modo cospicuo di una eventuale vetrina europea della nostra squadra. Il turismo legato allo sport, infatti, è in forte crescita: sono tanti gli stranieri che, trovandosi in Italia, vogliono ’vivere’ l’esperienza di una partita di calcio dal vivo, e avere una squadra vincente aumenta l’appeal di un pomeriggio al Dall’Ara.

La nostra città, poi, negli ultimi anni è stata l’epicentro di una serie di manifestazioni sportive: il passaggio del Giro d’Italia nel 2022, la fase a gironi di Coppa Davis all’Unipol Arena, lo scorso settembre, le Final Four di pallavolo a gennaio e, il prossimo giugno, la seconda tappa del Tour de France (con partenza da Cesenatico). Con la popolarità del calcio di mezzo, l’indotto di un piazzamento in Champions o in Europa League, potrebbe dare una spinta importante al turismo della nostra città.

Saranno gli associati a decidere come declinare il loro amore per la compagine di Motta: al di là delle vetrine addobbate di rossoblù, i ristoranti possono ideare piatti speciali (dalle ’Tagliatelle Zirkzee’ ai tortellini bicolori), e bar e locali possono puntare su panini con i nomi dei beniamini della curva o cocktail stravaganti. L’importante, ribadiscono da Ascom, è che sia ben visibile: un messaggio ai bolognesi e ai turisti.

