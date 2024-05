Fino alla fine, forza Bologna. Una festa sempre dolcissima nelle vetrine della città

Sostegno, appoggio, fede e tradizione. E soprattutto comunità. L’iniziativa ’Fino alla Fine, Forza Bologna’, lanciata ormai qualche mese fa da Confcommercio Ascom, insieme a Emil Banca e al Carlino, racchiude in sé tutti questi concetti, e li elabora mostrando vicinanza e affetto alla squadra del Bologna calcio. Che dopo sessant’anni si è qualificato in Champions League. E il progetto promosso dall’associazione di categoria continua a essere molto seguito e apprezzato da ogni tipo di attività commerciale, nonostante il campionato sia finito e il sogno europeo sia stato finalmente conquistato dal club di Joey Saputo.

Come annunciato qualche giorno fa sulle nostre pagine, l’iniziativa di Ascom, che vede le vetrine di negozianti ed esercenti, dipinte o decorate di rosso e di blu, proseguirà fino a venerdì. I partecipanti, poi, saranno premiati e ci saranno anche dei vincitori. Continuate quindi a mandarci i vostri scatti, che verranno pubblicati sul Carlino.

Oggi mostriamo le ultime foto ricevute dal nostro quotidiano. in via Pelagio Pelagi 11, c’è la Caffetteria de I Mauri, che è tifosissima del Bologna calcio. La vetrina e l’ingresso, infatti, non lasciano spazio a dubbi: i titolari oltre ad avere attacco al vetro le pagine del Quotidiano Sportivo e ad avere affisso anche il nostro incarto speciale dal titolo ’Bologna Champions’, ha riprodotto la sagoma di un manichino rivestito di carta rosso e blu, proprio come i colori della squadra della città, con anche un grosso fiocco degli stessi colori.

Alla festa si unisce anche il negozio Nostalgia, che si trova in Strada Maggiore 13d. Qui sono esposte due bandiere del club della città delle Due Torri e, in più, sono attaccate alla vetrina la locandina dell’iniziativa di Confcommercio Ascom e anche prime pagine di giornali e la foto di una formazione storica.

Anche la Pasticceria Gamberini, in via Ugo Bassi 12, continua a sostenere i colori rossoblù. Dopo la torta a strati raffigurante il Dall’Ara, ancora esposta in vetrina, l’allestimento è diventato più grande. Dal soffitto calano alcune maglie dei calciatori, foto storiche, sciarpe e sacchetti con dolciumi caratterizzati dai colori della società. Un tripudio di colori che non ha fine e che continuerà a dipingere le attività delle nostre strade.

A Casalecchio, gli spazi di La Dolce Luna Arisbar hanno proiettato ogni partita del campionato, coinvolgendo ragazzi e ragazze del territorio nella realizzazione di un disegno a tema, tramite il quale i partecipanti possono ricevere un gelato in omaggio.