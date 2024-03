Fino alla fine, forza Bologna. Vetrine a festa, pioggia di sì. Ascom: "Un grande successo"

I rossoblù vincono a Empoli, la gioia fa fatica a contenersi e Confcommercio Ascom non potrebbe inaugurare meglio l’iniziativa ‘Vetrine Rossoblu’, in partenza domani, che accompagnerà la squadra e la società verso la corsa europea fino alla fine del campionato.

O semplicemente ‘Fino alla fine forza Bologna’, slogan del progetto che vede protagonisti i commercianti e le loro vetrine allestite con i colori del club, che "sta riscontrando una grande e forte partecipazione – inizia il direttore generale Giancarlo Tonelli –. Ed è tutto pronto per partire, dando vita a un dialogo proficuo tra economia e sport". Dialogo che vedrà le attività commerciali ingegnarsi e divertirsi nel creare vetrine e allestimenti a sostegno del Bologna fc, "interpretando ognuno a modo proprio il nostro messaggio - continua Tonelli -, che è proprio quello di portare avanti il supporto alla società e alla squadra fino all’ultimo minuto del campionato, con l’obiettivo di raggiungere l’Europa, magari la Champions League organizzata dall’Uefa, che è il desiderio più grande".

Ma per sogni grandi, servono allestimenti altrettanto impattanti, degni di essere immortalati: se aderite al progetto, inviate una foto del vostro negozio a federazioni@ascom.bo.it indicando nome, cognome, insegna, indirizzo e telefono. Gli scatti, poi, verranno pubblicati anche sul nostro quotidiano, media partner dell’iniziativa. Nelle pagine del Carlino, infatti, ci sarà anche un coupon per votare la vetrina rossoblu più bella: basterà compilare il tagliando, inviare le foto a rossoblu@ilcarlino.net, e spedirlo o consegnarlo al nostro Ufficio Marketing, via Mattei 106 - 40138, a Bologna. Ma non si tratta solo di vetrine, perché il progetto coinvolge anche i pubblici esercizi, che spesso si trasformano in "stadi" provvisori, accogliendo i tifosi durante le partite del club. Infatti, "aderiscono all’iniziativa anche ristoranti, pub e locali – racconta Tonelli –. I ristoratori, per esempio, prepareranno un piatto con cibi e alimenti dai colori rosso e blu, omaggiando la squadra, mentre nei bar e nei pub ci saranno cocktail o aperitivi sempre sugli stessi toni". Ognuno, quindi, "sta intepretando a modo proprio l’iniziativa - aggiunge il direttore –, adoperandosi liberamente come meglio crede".

Ma le sorprese non finiscono qui, grazie "ad altri associati che ci mostreranno come hanno elaborato la nostra idea, con creazioni molto legate alla tradizione". Tradizione che ha visto aderire all’iniziativa di Ascom altre realtà territoriali, come "Qn - il Resto del Carlino, Emil Banca, che illuminerà la sua sede in via Mazzini – conclude Giancarlo Tonelli –. E poi ancora Bologna Welcome, con cui stiamo lavorando per illuminare di rosso e di blu un palazzo del centro storico, e l’aeroporto Marconi, che accoglierà anche i turisti con le immagini della campagna. Una grande squadra che lavora in armonia, ma che non smetterà di crescere". Una grande squadra, quella del progetto, che si affianca a un’altra grande squadra, quella di Thiago Motta, che sta rendendo orgogliosa l’intera città delle Due Torri, che sogna quell’Europa che manca da troppo, troppo tempo.