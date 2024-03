Fino alla fine, Forza Bologna. Vetrine addobbate a festa: l’onda colorata avanza: "La nostra spinta per l’Europa"

Piovono scatti, immagini, foto in bicromia rosso e blu! I colori sociali del Bologna fanno capolino dalle vetrine di decine di negozi, e la ’marea’ si espande di giorno in giorno. È l’effetto virale dell’iniziativa ’Vetrine rossoblù’, ideata da Ascom-Confcommercio, con il supporto di Emil Banca e de il Resto del Carlino, per lanciare la volata alla squadra di Motta, sempre più in corsa per un posto in Europa, possibilmente la Champions League. Non sfugge, infatti, come una ribalta europea possa dare una notevole spinta all’indotto legato al turismo della nostra città.

L’invito a tutti gli esercizi commerciali – siano essi negozi di alimentari, abbigliamento o di generi vari o punti di ristorazione – è di colorare di rosso e blu le vetrine, mostrando l’attaccamento della nostra città all’undici che ci sta rendendo orgogliosi.

L’iniziativa è partita lunedì, ma le adesioni continuano ad arrivare, corredate da istantanee delle vetrine e dei titolari che le curano. Basta dare un occhio a questa pagina: bandiere, bandane, sciarpe e gagliardetti fanno bella mostra di sé tra tagli di carne pregiati, cassette di frutta e verdura, e ancora macchine da cucire e mazzi fiori. Ce n’è davvero per tutti i gusti, ed è solo l’inizio: si prosegue, infatti, fino a fine maggio, quando si giocherà l’ultima partita del campionato che decreterà la posizione finale del Bologna.

Oltre a "Fino alla fine, forza Bologna", che è lo slogan scelto per l’iniziativa, l’altra parola d’ordine è "fantasia". Infatti, ogni attività "potrà interpretare questa festa a modo proprio", ricordava alcuni giorni fa Giancarlo Tonelli, direttore dell’Ascom di Bologna.

Qualche esempio? Per esempio, un bar potrebbe intitolare un cocktail spumeggiante a Zirkzee (augurandogli anche un veloce rientro in campo), o ancora un piatto di tagliatelle bicolori al traguardo che la compagine di Joe Saputo vuole raggiungere.

Ma per sogni grandi, servono allestimenti altrettanto impattanti, degni di essere immortalati: se aderite al progetto, inviate una foto del vostro negozio a federazioni@ascom.bo.it indicando nome, cognome, insegna, indirizzo e telefono.

Gli scatti, poi, verranno pubblicati anche sul nostro quotidiano, media partner dell’iniziativa.

In basso nella pagina a fianco potete poi trovare il coupon per votare la vetrina rossoblù più bella: basterà compilare il tagliando, inviare le foto a rossoblu@ilcarlino.net, e spedirlo o consegnarlo al nostro Ufficio Marketing, via Mattei 106 - 40138, naturalmente a Bologna.