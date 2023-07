Fino in Fondo", Docufilm su Luigi Donini a San Lazzaro di Savena"

Proiezione d’eccezione, questa sera, alle 21 nella Corte comunale. ‘Fino in Fondo’ è il titolo del docufilm di Ginetto Campanini, realizzato con il contributo del Comune di San Lazzaro di Savena, ispirato alla vita di Luigi Donini, giovane ecologista e speleologo di San Lazzaro di Savena morto nel 1966 a soli 24 anni a Roncobello, nelle Prealpi Bergamasche durante un’azione di soccorso speleologico.

L’opera, dalla durata di 72 minuti, è ambientata tra le colline del Parco dei Gessi che Donini ha contribuito a preservare dalla devastazione. Il tragico incidente di Roncobello si innesta nella vicenda della speleologia italiana, e all’epoca rivelò la necessità di organizzare quello che oggi viene definito Soccorso Speleologico Nazionale. Un film biografico che rinnova l’interesse per la figura di un giovane sanlazzarese, simbolo del territorio per senso civico, profondo altruismo, solidarietà e voglia di scoprire e conoscere il mondo. Donini si pone al centro di una nuova sensibilità nei confronti dell’ambiente, e dalla pellicola emergono tutte le sue qualità umane, oltre che quelle come fotografo e leader. La proiezione del docufilm in programma oggi, alle 21, nella Corte comunale è a ingresso gratuito.