Finto carabiniere truffa due anziani ma viene arrestato

La polizia ha arrestato a Reggio Emilia un 20enne napoletano, truffatore seriale. Con il raggiro del finto carabiniere e del falso incidente stradale si è fatto consegnare da una coppia di anziani di 85 e 80 anni, 750 euro in contanti e monili in oro per un valore complessivo di 18mila euro. Ma è stato bloccato dalla polizia ed è finito in manette. Alle forze dell’ordine ha detto di essere arrivato da Napoli, in trasferta per mettere a segno il colpo con la regia di un complice, che dalla Campania aveva telefonato alle vittime. "Sono un maresciallo dell’Arma, vostra figlia è stata coinvolta in un incidente ed è all’ospedale. È senza telefono, non la chiami e vada là. Un collega andrà a casa da sua moglie, per riscuotere il denaro necessario per le spese legali e risarcitorie".