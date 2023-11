Finto incidente: tentata truffa in via Marconi

Bologna, 11 novembre 2023 – La truffa del finto incidente torna a colpire. Al pari del colpo allo specchietto, si tratta di una delle tecniche più comuni. L’ennesimo tentativo è andato in scena ieri pomeriggio alle 18 in via Marconi.

Un uomo di 64 anni ha fatto manovra per uscire dal parcheggio ma ha sentito un forte rumore al paraurti mentre procedeva in retromarcia. Una volta sceso, si è trovato davanti due uomini italiani (33 e 41 anni), che gli hanno chiesto con toni molto accessi denaro, una somma di 100 euro, come risarcimento – hanno sostenuto – del danno provocato dal finto incidente.

Quando ha provato a protestare, la discussione è rapidamente degenerata, tanto che l’uomo ha chiesto aiuto al portiere di un palazzo e, alla fine, è stato richiesto l’intervento della polizia.

Gli agenti, una volta giunti sul posto, hanno identificato i due soggetti, il cui atteggiamento stava diventando sempre più aggressivo.

Dai controlli, è risultato che il più giovane aveva numerosi precedenti specifici di polizia ed è stato quindi arrestato (e portato al carcere della Dozza) per il reato di tentata estorsione in attesa di convalida.

Il secondo uomo è stato denunciato per il reato di tentata truffa.