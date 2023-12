Fio Zanotti e la Filarmonica del Teatro. Il concerto che racconta una vita

È stato allievo di Leonildo Marcheselli, il padre della Filuzzi, è stato al centro della vivacissima realtà delle balere bolognesi, ha attraversato da protagonista la migliore canzone d’autore italiana. Una carriera ricchissima, dal pop all’incontro, che andrà in scena domenica, 10 dicembre (ore 20.30) all’Auditorium Manzoni, con la Filarmonica del Teatro Comunale, quella di Fio Zanotti, armonicista, arrangiatore, produttore, direttore d’orchestra, nel concerto ’Passato, presente e futuro’.

Maestro Zanotti, lei non è nuovo alle collaborazioni con le orchestre, ma con la Filarmonica è la prima volta.

"Sì, è un lavoro che considero un punto di arrivo di un percorso iniziato quando ero un bambino e convinsi i miei genitori a farmi prendere lezioni di fisarmonica da Leonildo Marcheselli. Fu una illuminazione. Capii che quella sarebbe diventata la mia vita".

Così è successo.

"Bologna era, come adesso, una città vivacissima, ideale per chi voleva fare il mio lavoro. C’è il rock, un universo nel quale entro suonando con i Judas, una sorta di Rolling Stones locali, stringo amicizia con Dodi Battaglia, che suonava con i Pooh, che invece si ispiravano ai Beatles, e con lui formo anche un duo di fisarmonica. E finalmente convinco i miei genitori che, se volevo che suonare diventasse il mio lavoro, dovevo frequentare il Conservatorio".

Una formazione classica, con la quale ora arriva al Manzoni.

"È una occasione meravigliosa, per me. Ho selezionato circa 23 pezzi, che fanno parte del mio lavoro nella canzone italiana, ci sarà anche un omaggio al grande rock internazionale e delle mie composizioni, in un viaggio tra i linguaggi e i suoni più diversi, accompagnato dai maestri della Filarmonica del Teatro Comunale. Con loro ci sarà anche la mia Superband, che darà un tono più rock allo spettacolo"

Ci anticipa qualche titolo tra quelli che eseguirà?

"Vorrei lasciare al pubblico la sorpresa, ma posso anticipare che abbiamo preparato un arrangiamento di Smoke on the Water dei Deep Purple e Whole Lotta Love dei Led Zeppelin, alcuni inediti per orchestra. Uno scritto durante il Covid come ringraziamento ai medici e agli infermieri che hanno combattuto la pandemia, un altro che trae ispirazione dalla religione e da quanto conta nella mia vita. Il brano è un esperimento di world music, tra Oriente e Occidente".

In una carriera così piena di relazioni artistiche, quali sono stati per lei gli incontri determinanti?

"Sicuramente, quando ero giovane, quello con Jimmy Villotti, che mi volle nel suo gruppo e mi fece scoprire il jazz. E poi quello con il produttore e autore Sergio Bardotti, che mi commissionò gli arrangiamenti di Umberto Bindi e Sergio Endrigo. Poi arrivò Uomini di Ornella Vanoni, disco nel quale suonava Gerry Mulligan, i Pooh, Francesco de Gregori. Sino alla telefonata di Claudia Mori, che mi chiese di incontrare Adriano Celentano. Fu l’inizio di una avventura che ha segnato profondamente la mia carriera e che racconterò, con l’aiuto di Giorgio Comaschi, all’Auditorium Manzoni".

Il concerto è promosso da PEI Srl, azienda storica di Bologna.I biglietti su www.vivaticket.it e a Bologna Welcome.

Pierfrancesco Pacoda