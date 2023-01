Fiocco rosa al Maggiore È di Adele il primo vagito

Il primo vagito del 2023 è stato quello di Adele. Tre chili e duecento grammi di guanciotte, la bimba è nata alle 2,25 all’ospedale Maggiore, per la gioia della mamma Giulia, del papà Nicola Catenacci e del fratellino Emilio di due anni e mezzo. Addormentata paciosa in braccio ai genitori, la piccola si è prestata al tradizionale primo scatto dell’anno. "Adele ci ha fatto una sorpresa di Capodanno. L’aspettavamo per il 10 gennaio, ma la piccola è voluta arrivare prima", ha detto emozionato il papà, che è stato presente al parto naturale. "Ho rotto le acque il 31 mattina, quindi fino all’ultimo non abbiamo saputo se sarebbe nata nel 2022 o nel 2023... Ma ha deciso lei di mettersi in mostra da subito", scherza mamma Giulia, mentre tiene in braccio il fagottino con il berretto rosa.

Il primo maschietto classe 2023, invece, è arrivato al policlinico Sant’Orsola e si chiama Thomas Generali. Il bellissimo piccolino, che pesa 3 chili e 780 grammi, è nato alle 5,11, dopo una nottata piuttosto faticosa per mamma Emmerance: "È stato un lungo parto – racconta la mamma, ancora stanca, ma tanto contenta mentre stringe al petto il bimbo –. Ho iniziato ad avere le prime contrazioni alle 6 del mattino di sabato e sono venuta in ospedale verso le 11. Non era ancora ora però e quindi dopo i controlli sono andata a casa, per tornare intorno alle 22. È stato un parto faticoso, malgrado l’epidurale, perché Thomas era un po’ storto e non riusciva a uscire. Voglio ringraziare tantissimo l’ostetrica Chiara, che mi ha accompagnato, con grande delicatezza e professionalità, lungo questa nottata così speciale". A casa, ad aspettare Thomas e mamma Emmerance, ci sono il papà Fabio e la sorellina più grande, di otto anni, felicissima per l’arrivo del nuovo fratellino.

Per quanto riguarda invece il ‘vecchio’ 2022, l’ultima arrivata all’ospedale Maggiore, alle 21,35, è una bimba, nata da una mamma positiva al Covid. Piccola e mamma stanno bene e la speranza è che questa ultima nascita sia un segno di speranza: di potersi presto lasciare alle spalle la pandemia, perché il 2023 sia un anno nuovo, diverso e migliore anche sotto questo punto di vista.

n. t.